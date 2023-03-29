Зачищают под застройку?: в Киеве сгорела уникальная дача в Пуща-Водице (видео)

Сегодня, 29 марта, в Киеве сгорело уникальное здание – деревянный домик, который служил когда-то дачей. Пожар произошел на улице Юнкерова, 37 в Пуще-Водице. Таких дач там осталось единицы, потому что владельцы постоянно их сносят, чтобы расчистить территорию под новую застройку.

Этот дом был построен по проекту архитектора Брадтмана. Дача пережила две мировые войны и ракетные обстрелы россиян прошлой весной. А сегодня часть здания уничтожил огонь.

В ГСЧС Киева сообщат, что пожар в отселенном двухэтажном деревянном здании потушили, ликвидировав огонь на площади 170 квадратных метров.

“Пламя тушили почти три часа. Жертв и пострадавших нет. Причины возгорания нам пока не известны. На месте работают стражи порядка, которые будут устанавливать причины пожара в здании”, — говорят сайту ТСН.ua в ГСЧС Киева.

Деревянная дача обнесена изгородью и рядом с ней уже ведется новое строительство. Поэтому даже в Киевсовете считают, что пожар здесь произошел не случайно.

“Сгоревший дом имел охранный статус – памятник архитектуры местного значения. Дача была построена в период с 1910-1915 годов по проекту известного в Киеве архитектора Брадтмана. Дачи больше ста лет. Департамент охраны культурного наследия КГГА в последние годы начал обращать внимание на это уникальное здание, а именно – давать предписания владельцу этой дачи. Он обязан содержать здание в надлежащем состоянии в соответствии с охранным договором. А здесь владелец этого не делал”, — рассказывает сайт ТСН.ua Ксения Семенова, депутат Киевсовета.

Фото: Управление ГСЧС Киева

Она добавляет, что в позапрошлом году столичная прокуратура обращалась с иском в суд по поводу ненадлежащего содержания этого здания на улице Юнкерова в Оболонском районе столицы.

“А сегодня дача взяла и загорелась... Вообще это уже для Киева системная практика — доводить исторические здания до разрушения, причем разными способами. Здесь не обязательно может быть пожар. Чаще владельцы снимают с дома крышу и окна. Через пять лет здание начинает разрушаться. А владелец через суд отменяет статус памятника, потому что теряется предмет охраны. А дальше все – новое строительство”, – рассказывает Ксения Семенова.

Она добавляет, что ситуация не изменится, пока владельцы таких домов не будут нести строгую ответственность за подобные действия. Ведь большинство из них не заинтересованы в самом здании, а только имеют интерес к находящейся под ней земле. Город должен более жестко контролировать этот процесс, чтобы спасти здания, которые еще остались в Пуще-Водице и в Киеве в целом.

Напомним, что первый из монахов УПЦ МП в Киево-Печерской лавре архимандрит Авраамий (Лотыш) перешел в ПЦУ.

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