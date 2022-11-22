Зачем нужны стабилизационные отключения света: в Киевской военной администрации объяснили

В Киевской области продолжаются стабилизационные отключения электроэнергии. Происходит это из-за того, что российские оккупанты из-за обстрелов уменьшили пропускную способность электросетей.

В Киевской области продолжаются стабилизационные отключения света. Нужно это для того, чтобы наладить поставки электроэнергии, пока идет ремонт.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации.

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Как отмечается, стабилизационные отключения света нужны, чтобы наладить поставки электроэнергии, пока идет ремонт. Для этого прокладываются временные схемы подключения электроэнергии от исправной магистральной инфраструктуры к понижающим подстанциям.

Иначе было бы невозможно доставлять весь нужный объем там, где сейчас для этого почти нет места. Держим гражданский фронт. Не будем забывать об экономии электричества, когда она есть”, — отметили в Киевской областной военной администрации.

Что известно о стабилизационных отключениях света

Во время массированных ракетных атак Россия наносит удары по критической инфраструктуре. В частности, страдают электростанции. После массированных обстрелов по всей территории Украины начали выключать свет, чтобы стабилизировать систему и снизить нагрузку.

Особенно сложная ситуация в Киеве и области, Винницкой, Сумской, Тернопольской, Черкасской, Одесской области.

Однако позже стало известно, что по такому сценарию нам жить еще не один месяц. Отключение электричества по лучшему сценарию будет продолжаться до марта 2023 года. Это произошло из-за постоянных российских обстрелов нашей энергетической системы.

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