Зацепился капюшоном: на Киевщине женщина протащила мужчину за машиной около километра

Зацепился капюшоном: на Киевщине женщина протащила мужчину за машиной около километра

Водитель была в шоке от случившегося.

В Фастове в Киевской области женщина не заметила, что мужчина зацепился капюшоном за фаркоп ее автомобиля и протащила его по дороге около километра.

Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

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Женщина была за рулем Кіа Sorento. По словам очевидцев, она была в шоке от случившегося.

"Кричала: люди, я ничего не видела, как это могло произойти, вызывайте скорую и полицию! Мужчина висел на фаркопе вниз лицом, обнаженным з**ом вверх", — рассказала очевидец.

Пострадавшего без сознания госпитализировали в Киевскую областную клиническую больницу. Полицейские устанавливают личность мужчины: на вид ему 40-45 лет, был в темной одежде.

Напомним, что в поселке Липовка Бучанского района утром 18 февраля столкнулись маршрутка с пассажирами и внедорожник. Пострадали четыре человека, их госпитализировали.

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