Зацепили на трос и сняли с балкона: в Киеве спасли подростка от суицида (видео)

Зацепили на трос и сняли с балкона: в Киеве спасли подростка от суицида (видео)

16-летний школьник хотел покончить с собой.

На Софиевской Борщаговке в Киеве охранники уговорили подростка не совершать самоубийство. Парня сняли с балкона многоэтажки в последний момент.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua

16-летний школьник хотел покончить с собой, прыгнув с балкона третьего этажа. Первыми на помощь пришли охранники и уговорили парня не прыгать, а затем зацепили его на трос и вытащили с балкона.

Что побудило подростка к поступку – пока неизвестно.

Напомним, что в Кривом Роге мужчина решил уйти из жизни, выстрелив в себя. Попытка суицида завершилась ранением и госпитализацией.

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