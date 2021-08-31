Забыл закрыть дверь: в Киеве молодая женщина обокрала квартиру соседа

Женщину задержали, когда она рассчиталась в супермаркете прямо под домом стянутой карточкой.

В Киеве 34-летняя женщина обокрала квартиру соседа. Он забыл закрыть дверь.

Воровку задержали, когда она рассчиталась в супермаркете прямо под домом одной из украденных банковских карточек.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Через незапертую дверь злоумышленница проникла в дом местного жителя и похитила у него сумку с личными вещами. После того, как женщина рассчиталась одной из похищенных банковских карт в супермаркете, ее сразу задержали сотрудники полиции", — говорится в сообщении полиции.

В дежурную часть Соломенского управления полиции от местного жителя поступило сообщение о том, что из его дома на улице Ивана Неходы исчезла сумка с личными вещами и банковскими карточками. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что одной из похищенных банковских карт рассчитались в магазине неподалеку от места преступления. Полицейские просмотрели видео с камер наблюдения и установили правонарушительницу, в которой пострадавший узнал свою соседку.

Полиция Киева / Facebook

Правоохранители разыскали фигурантку и задержали ее в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ею оказалась киевлянка, 1987 года рождения, которая ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры следователь сообщил женщине о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в Луцке посреди улицы задержали вора с телевизором в руках.

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