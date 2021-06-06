Забуранная: Мой приоритет — фестиваль для приемных семей на уровне Киева в следующем году

В Пуще-Водице под Киевом, на территории лагеря "Артек" состоялся 14 ежегодный фестиваль "Согретые любовью", который организуют для приемных семей и детских домов семейного типа Дарницкого района столицы.

Его проводят ежегодно традиционно к Международному дню защиты детей. В этом году фестиваль состоялся при поддержке народных депутатов Украины Леси Забуранной и Максима Перебыйноса.

Сейчас в Дарницком районе воспитывается 39 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Они вместе со своими родителями приняли участие в концерте, номера в которых готовили самостоятельно. По завершению фестиваля семьи получили много подарков от благотворительных организаций, Дарницкой районной государственной администрации.

"Этот фестиваль является чрезвычайно важен для семей детей, находящихся на семейной форме воспитания. Если мы говорим о Дарницком районе, то он является наиболее организованным в Украине. Здесь есть четыре дома семейного типа от пяти до десяти детей, четыре приемные семьи. Когда проводим такие мероприятия, мы даем возможность лучше познакомиться, прекрасно провести два дня в "Артеке". Они демонстрируют свои таланты, формируют уверенность в себе, а родители и дети обмениваются опытом, проблемами. Фактически они уже формируют не четыре дома семейного типа или приемные семьи, а хорошую семью для 39 детей Дарницкого района. Кроме того, я считаю одним из приоритетов в своей деятельности, как главы киевской партийной ячейки "Слуги народа", сделать так, чтобы подобный фестиваль состоялся в следующем году уже на уровне города", — заявила народный депутат от "Слуги народа" Леся Забуранная.

После завершения фестиваля его участникам вручили подарки. Организаторы уже пообещали, что подготовка к следующему фестивалю начнется в скором времени.

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