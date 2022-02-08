Забрызгал глаза из баллончика и приставил нож к шее: в Киеве рецидивист совершил нападение в Гидропарке

Забрызгал глаза из баллончика и приставил нож к шее: в Киеве рецидивист совершил нападение в Гидропарке

Нападение произошло тогда, когда 56-летний потерпевший занимался спортом.

В Киеве в Гидропарке рецидивист заметил 56-летнего мужчину, занимавшегося спортом. С целью завладения его имуществом подозреваемый забрызгал последнему глазу газовым баллончиком и приставил к шее нож. Отобрав у потерпевшего мобильный телефон и деньги, нападавший скрылся.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Благодаря общим оперативным мерам правоохранителям в течение шести часов с момента обращения в полицию удалось установить личность злоумышленника, изъять вещественные доказательства и задержать последнего.

Кроме того, в ходе личного обыска у мужчины изъяли три паспорта на имя других граждан Украины. Установлено, что мобильный телефон потерпевшего нападавший сдал в ломбард, предоставив один из этих документов.

В настоящее время злоумышленнику, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Проверяется его причастность к совершению других преступлений.

Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве мужчина на дороге заметил "двойника" своего автомобиля. В двух Ford Focus совпадали марка, цвет и номерные знаки.

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