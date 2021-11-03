Заблокировали и развернули авто с бочкой: в Киеве антивакцинаторы отличились странной затеей (фото)

Антивакцинаторы опасаются неизвестного яда.
В Киеве в среду, 3 ноября, проходит акция протеста противников вакцинации. Во время митинга антивакцинаторы отличились странной затеей: они развернули автомобиль с бочкой.
Об этом сообщает УНИАН.
По данным издания, антивакцинаторы во время протеста заметили автомобиль с бочкой на прицепе. Протестующие заблокировали транспортное средство и развернули его.
Свои действия они объяснили тем, что из бочки может "распространяться неизвестный яд", который якобы хотят применить против протестующих.
Напомним, в центре Киева антивакцинаторы устроили акции протеста и перекрывают движение транспорта по улицам. Из-за этого возникают словесные конфликты с водителями. Митингующие пропускают только скорые, а другие авто — лишь раз в полчаса.
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