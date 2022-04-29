Забирал еду и одежду у местных и передал оккупантам: в Киевской области задержали еще одного коллаборанта

В Киевской области задержан коллаборант, который активно помогал российским оккупантам.
В селе Демидов предатель отбирал еду, одежду и другие вещи у местных жителей и отдавал все российским захватчикам.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Следствие установило, что предатель активно поддерживал войну России против Украины. Он в селе Демидов грабил людей и отдавал все россиянам.
"При процессуальном руководстве Вышгородской окружной прокуратуры житель Киевской области уведомлен о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины). Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Вышгородского райуправления ГУ Нацполиции в Киевской области", — говорится в сообщении.
Напомним, СБУ задержала российских оккупантов, участвовавших в захвате Южноукраинской АЭС и помощницу вождей фейковой "ДНР".
Читайте также:
- Россия еще имеет запасы комплектующих для новых ракет.
- Война России против Украины: день 65, текстовый онлайн всех событий
- Может ли работодатель отказать работнику в отпуске во время военного положения