Забил жену палкой до смерти: в Киеве суд вынес приговор 32-летнему мужчине

Мужчина должен выйти из тюрьмы в 40 лет.
В Киеве 32-летний мужчина, забивший гражданскую жену палкой до смерти, проведет восемь лет за решеткой.
Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба Национальной полиции.
Трагедия произошла в сентябре прошлого года. Убийца сам обратился к правоохранителям. Он заявил, что якобы нашел женщину мертвой.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что именно он нанес сожительнице более 30 ударов палкой, от чего она скончалась на месте.
Напомним, что в Одессе 35-летний водитель получил 5 лет тюрьмы за смерть ребенка в ДТП. 10-летний мальчик скончался в карете скорой помощи.
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