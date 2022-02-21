Забил жену палкой до смерти: в Киеве суд вынес приговор 32-летнему мужчине

Мужчина должен выйти из тюрьмы в 40 лет.

В Киеве 32-летний мужчина, забивший гражданскую жену палкой до смерти, проведет восемь лет за решеткой.

Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Трагедия произошла в сентябре прошлого года. Убийца сам обратился к правоохранителям. Он заявил, что якобы нашел женщину мертвой.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что именно он нанес сожительнице более 30 ударов палкой, от чего она скончалась на месте.

Напомним, что в Одессе 35-летний водитель получил 5 лет тюрьмы за смерть ребенка в ДТП. 10-летний мальчик скончался в карете скорой помощи.

Национальная полиция Украины

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