Забил собаку до смерти: в Киеве задержали мужчину

Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

В Киеве полицейские сообщили о подозрении мужчине, который смертельно избил собаку после семейного конфликта.

Об этом сообщила полиция Киева.

Мужчина, поссорившись со своей сожительницей, решил согнать злобу на животном, которое накануне забрал домой с улицы. Он сначала бросил собаку о бетонную лестницу, а затем добил ее ногами. От травм животное, к сожалению, погибло.

"Злоумышленником оказался ранее судимый 31-летний местный житель. Полицейские задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животными", — говорится в сообщении.

За это преступление мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве на Печерске молодой человек ограбил курьера, угрожая разбитой бутылкой.

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