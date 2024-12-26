Забил палкой до смерти: в Киевской области полиция задержала злоумышленника

В Киевской области мужчина смертельно травмировал сожительницу палкой.
Проишествие случилось в Сквирской громаде, в селе Чубинцы. О нем полиции сообщили соседи.
Об этом сообщила полиция Киевской области.
По информации правоохранителей, ночью между пострадавшей и ее нетрезвым сожителем возник конфликт.
"Внезапно мужчина взял деревянную палку и ударил ею по голове женщину, от чего потерпевшая скончалась на месте", – говорится в сообщении.
Задержанного злоумышленника правоохранители поместили в изолятор временного содержания и сообщили о подозрении.
Напомним, в Киеве в частном детском саду двухлетний мальчик в результате падения получил закрытую черепно-мозговую травму: начато расследование.
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