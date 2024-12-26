Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Забил палкой до смерти: в Киевской области полиция задержала злоумышленника

Забил палкой до смерти: в Киевской области полиция задержала злоумышленника

Орудие убийства / Фото: www.youtube.com/Поліція Київщини

В Киевской области мужчина смертельно травмировал сожительницу палкой.

Проишествие случилось в Сквирской громаде, в селе Чубинцы. О нем полиции сообщили соседи.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

По информации правоохранителей, ночью между пострадавшей и ее нетрезвым сожителем возник конфликт.

"Внезапно мужчина взял деревянную палку и ударил ею по голове женщину, от чего потерпевшая скончалась на месте", – говорится в сообщении.

Задержанного злоумышленника правоохранители поместили в изолятор временного содержания и сообщили о подозрении.

Напомним, в Киеве в частном детском саду двухлетний мальчик в результате падения получил закрытую черепно-мозговую травму: начато расследование.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация