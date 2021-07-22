Забил отца палкой: в Киеве задержали 44-летнего киевлянина

Горе-сын уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение краж и наркопреступлений.

В Киеве 44-летний мужчина избил до смерти своего 76-летнего отца его же палкой.

Злоумышленник пытался скрыть следы преступления, смыв пятна крови с пола и стен. На время досудебного расследования он будет находиться под стражей.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"На спецлинию 102 поступило сообщение от местного жителя о том, что в квартире на улице Автозаводской он нашел своего родственника мертвым. На указанный адрес прибыли следственно-оперативная группа Главного и Оболонского управлений полиции. На месте правоохранители обнаружили тело 76-летнего мужчины с многочисленными синяками и ссадинами. Заявитель рассказал полицейским, что когда пришел навестить своего родственника, обнаружил его без признаков жизни на полу. Кроме того, в помещении находился сын потерпевшего, который заметно нервничал и вытирал пол тряпкой", — говорится в сообщении полиции.

Следователи опросили свидетелей и соседей и установили, что в квартире проживали отец и сын и между ними часто происходили конфликты.

Во время последней ссоры мужчина схватил палку и избил отца, в результате чего тот от полученных травм скончался.

Сотрудники полиции задержали мужчину. Им оказался безработный 44-летний мужчина, который ранее попадал в поле зрения правоохранителей за совершение краж и наркопреступлений.

Следователи Оболонского управления полиции под процессуальным руководством местной окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас районный суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ему грозит лишением свободы на срок до 10 лет.

Напомним, в Ровенской области осудили 35-летнюю женщину за убийство ее сожителя.

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