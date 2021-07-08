Забаррикадировался в квартире и ранил полицейского: "голосеевском стрелку" может грозить пожизненное заключение

Мужчине инкриминируют сразу несколько статей.

Мужчине, который в Голосеевском районе Киева в среду, 7 июля, забаррикадировался в квартире и стрелял в полицейского и гражданского, объявили о подозрении.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Действия подозреваемого квалифицируют сразу по нескольким статьям — как покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей и покушение на убийство двух лиц (ст. 348 УК Украины, ч. 2 ст. 15, п. 1. ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Также в ближайшее время районный суд изберет подозреваемому меру пресечения. В полиции Киева добавили, что подозреваемому может грозить пожизненное заключение.

Напомним, 7 июля около 10 утра на Голосеевском проспекте мужчина захватил дом и забаррикадировался в одной из квартир. Он через закрытую дверь несколько раз совершил выстрелы. В результате чего полицейский получил ранение руки. Кроме того, пострадал еще один мужчина — у него медики диагностировали ранение лица. После совершенного стрелок забаррикадировался в квартире.

Также выяснилось, что мужчина устроил стрельбу из-за того, что его пытались выселить из квартиры, которую из-за долгов продали на электронных торгах.

Известно, что в квартиру пытался попасть уже второй владелец. Первый, который приобрел квартиру на торгах, год не мог в нее попасть и, наконец, перепродал ее.

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