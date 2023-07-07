За время войны в Киевской области погибли 1 376 человек, неидентифицированными остаются 190 тел

Андрей Небитов уточнил, что это исключительно гражданские люди, поскольку полицейские занимаются только гражданскими.

В Киевской области неидентифицированными остаются 190 тел погибших из-за полномасштабного вторжения России.

Об этом рассказал начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области Андрей Небытов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Всего из-за преступных действий российских оккупантов в Киевской области погибли 1376 человек, 190 из них – неопознанные.

"Это тела, которые мы обнаружили, осмотрели. Отмечу, что это исключительно гражданские люди, потому что мы как полицейские заботимся только о гражданских", — рассказал Андрей Небытов.

По словам главного полицейского Киевской области, отобранные ДНК поместили в соответствующую базу данных. Из этих 190 могут быть и те, у которых не было близких родственников. Если нет родственников по первой линии, то ДНК сравнить не могут.

"Снова попрошу: пожалуйста, если рядом с вами жил одинокий человек, предоставите информацию о нем или, если есть возможность, выйдите с ним на связь, чтобы убедиться, что человек жив", — призвал Андрей Небытов.

Напомним, СБУ в Киевской области разоблачила настоятеля УПЦ МП, руководившего застенкой в стенах храма.

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