"За Рязань!": в Киеве нашли обломок сбитого российского дрона (видео)

В Киеве утром 14 декабря нашли обломок сбитого российского дрона с надписью "За Рязань!".

Соответствующее видео опубликовал телеканал "Киев".

Отмечается, что обломок вражеского "шахеда" был зафиксирован в Шевченковском районе столицы.

Напомним, около шести утра в среду, 14 декабря, в Киевской области объявили воздушную тревогу. Во время нее в Киеве и области раздались взрывы. Российская армия выпустила иранские дроны-камикадзе. Десять из них удалось сбить. В результате атаки в столице повреждены два админздания, а в одном из сел региона — частный дом.

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