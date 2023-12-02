За полтора года в полтора раза больше: Киев захлебывается от чрезмерного количества автомобилей

Нагрузка на автомобильную сеть столицы, рассчитанную на 500 тысяч машин, увеличилась более чем вдвое.

Владельцем автомобиля является каждый третий житель Киева. Если в январе 2019 года в столице было зарегистрировано 927 тысяч автомобилей, то в январе 2022 года их количество возросло до 1,375 млн.

Об этом сообщили в проекте Городской целевой программы развития транспортной инфраструктуры Киева на 2024-2025 годы, передает "Большой Киев".

"Нагрузка на автомобильную сеть столицы, рассчитанная на 500 тысяч машин, увеличилась более чем в два раза, что является следствием роста количества частных автомобилей, пригородного и транзитного транспорта", — сообщают авторы проекта.

Это приводит к перегруженности дорог автотранспортом, износу дорог и росту пробок на дорогах, что негативно влияет на качество окружающей среды и городскую мобильность. Отмечается, что в условиях войны восстановление и ремонт производится частично.

"Учитывая ограниченное финансирование, коммунальные дорожно-эксплуатационные предприятия выполняют работы только в рамках текущего (мелкого) ремонта (ликвидации аварийной ямочности) и обеспечивают работы по содержанию и ремонту улично-дорожной сети для поддержания надлежащего уровня безопасности дорожного движения и ее санитарно-технического состояния", – добавляют в проекте.

Справка: по статистике, автотранспортная сеть Киева, являющаяся частью улично-дорожной сети, насчитывает 2230 улиц общей протяженностью 1665,7 км, из которых 727,01 км улиц общегородского и районного значения и 938,7 км улиц местного значения, 273 пешеходных перехода, 175 мостов, путепроводов, эстакад и тоннелей, более 138 тысяч уличных светильников и 44 тысяч светоточек иллюминации.

Автомобили в Киеве: немного статистики

Напомним, Киев попал в рейтинг самых дорогих для жизни городов мира.

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