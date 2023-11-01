За границу выехало не менее 100 уклонистов: в Киеве разоблачили масштабную схему военкоматов

Стоимость "услуги" составляла от 6 до 10 тысяч долларов США с одного человека.

В Киеве разоблачена преступная организация из числа работников ТЦК, создавших масштабную схему уклонения от мобилизации. В нем были привлечены чиновники 9 военкоматов преимущественно из столицы и области, руководитель ВЛК Макаровского района Киевщины и сообщники из других областей Украины.

Об этом идет речь на сайте ДБР.

По данным правоохранителей, организовал схему бывший начальник Киевского областного военного комиссариата, вышедший на пенсию, однако сохранивший необходимые связи. Под его контролем другие участники преступной организации вносили заведомо недостоверные данные в военно-учетные документы о снятии мужчин с учета из-за непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

"В "пакет" документов входили поддельные справки ВЛК, оформленные без прохождения военнообязанными установленной процедуры. Участники группировки предоставляли "клиентам" советы, указания по местам, порядку и способу пересечения государственной границы Украины", — отмечают в ведомстве.

Структура преступной организации / Фото: Государственное бюро расследований

Большинство документов оформлялось через один из районных ТЦК и СП Киевской области, но к схеме были привлечены представители еще по меньшей мере из 7 киевских районных военкоматов и одного в Закарпатье.

Одна часть преступной группировки отвечала за "рекрутинг" клиентов, другая – за незаконное оформление документов. Представители обеих групп для конспирации между собой не пересекались.

Предварительно по этой схеме за границу могло уехать не менее 100 уклонистов. Полностью задокументировано 40 эпизодов получения денег. Стоимость "услуги" составляла от 6 до 10 тысяч долларов США с одного человека в зависимости от стартового пакета документов. Клиентами были как вчерашние студенты, так и банкиры со взрослыми сыновьями. В ходе досудебного следствия работники ДБР устанавливают точное количество уклонян, оплативших «услуги» злоумышленников.

В настоящее время организатору и шести лицам из его «ближайшего окружения» сообщено о подозрениях по разным частям ст. 255 (создание преступной организации, руководство такой организацией и ее структурной частью, совершенные должностным лицом с использованием служебного положения) и ст. 332 УК Украины (устранение препятствий в переправке лиц через государственную границу путем внесения недостоверных сведений в военно-учетные документы и использование заведомо подложного официального документа – справки ВЛК).

В ДБР отмечают, что будет проверена правдивость снятия с учета мужчин призывного возраста в этих ТЦК и в случае обнаружения фальсификаций будет решаться вопрос о восстановлении учредительных данных уклонян в Электронном реестре военнообязанных.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель председателя Службы судебной охраны помогал уклончанам уехать за границу, а затем скрылся сам.

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