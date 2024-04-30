За деньги подделывал документы об инвалидности: в Киеве будут судить заведующего психиатрическим отделением (фото)

Чиновник выдавал заведомо ложные официальные документы, которые стали основанием основанием для дальнейшей выдачи справок к актам осмотра медико-социальных экспертиз.

В Киеве будут судить заведующего психиатрическим отделением, который за деньги подрабатывал документы об инвалидности.

Об этом сообщает полиция Киева.

"Должностное лицо выдавало заведомо ложные официальные документы, которые стали основанием для дальнейших выдаче справок к актам осмотра медико-социальных экспертиз. Ему грозит до шести лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

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Разоблачили злоумышленника Следователи полиции Киева совместно с работниками Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым и при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры в конце октября прошлого года.

"46-летний киевлянин, будучи в должности заведующего психиатрическим отделением для оказания реабилитационной помощи, систематически получал неправомерную выгоду за составление и выдачу заведомо ложных официальных документов, которые стали основанием для последующей выдачи справок к актам осмотра медико-социальных экспертиз (справок об инвалидности МСЭК). Правоохранители установили причастность правонарушителя к получению неправомерной выгоды на сумму 6 тысяч долларов США", – рассказали в полиции.

Следователи задержали мужчину после выдачи заведомо подлдельной справки к осмотру медико-социальной экспертизы, подтверждающей вторую группу инвалидности.

Заведующему психиатрическим отделением грозит до шести лет лишения свободы / Фото: Полиция Киева / Facebook

Задержанному сообщили о подозрении по двум статьям:

служебный подлог;

получение неправомерной выгоды должностным лицом, предметом которого являлась неправомерная выгода в значительном размере

Следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее правозащитник Александр Папуця рассказал, будут ли забирать имущество у уклонистов.

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