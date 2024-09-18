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За 1 тысячу долларов обещала подзахоронение в чужую могилу: в Киеве задержали работницу кладбища

За 1 тысячу долларов обещала подзахоронение в чужую могилу: в Киеве задержали работницу кладбища

Полицейские сообщили о подозрении работницы Южного кладбища / Фото: Полиция Киева / Facebook

Следователи задержали работницу кладбища при получении всей суммы взятки.

В Киеве полицейские сообщили о подозрении работнице Южного кладбища, которая требовала 1 тысячу долларов за место для захоронения

Об этом сообщает полиция Киева.

Правоохранители установили, что к подозреваемой обратился мужчина с вопросом о выделении места для захоронения умершего.

"Женщина сообщила, что кладбище полузакрыто, поэтому только возможно подзахоронение в семейную могилу, но за денежное вознаграждение в сумме 1 тысяча долларов она сможет повлиять на должностных лиц коммунального предприятия, и подыскать чужую могилу, за которой давно никто не ухаживает", – говорится в сообщении.

Следователи задержали нарушительницу при получении ею всей суммы неправомерной выгоды. Ей объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины – злоупотребление влиянием, и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Работница Южного кладбища требовала 1000 долларов за место для захоронения / © Полиция Киева / Facebook
Работница Южного кладбища требовала 1000 долларов за место для захоронения / Фото: Полиция Киева / Facebook

Работнице кладбища грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Украине нашли загадочное кладбище, о существовании которого не знали даже местные.

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