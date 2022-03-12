Юный украинский футболист вместе с матерью погибли под обстрелами российских войск

Юный украинский футболист вместе с матерью погибли под обстрелами российских войск

16-летний парень с мамой погибли при попытке эвакуации из Киевской области.

Юный игрок команды ДЮСШ "Атлет" Дмитрий Евдоченко погиб 11 марта в результате обстрелов российскими войсками. Это произошло во время эвакуации из Броварского района Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

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Вместе с 16-летним юношей погибла и его мать Марина Евдоченко.

"Семья "Атлет" выражает искренние соболезнования родным и близким Дмитрия и Марины Евдоченко... Словами нельзя передать всю боль и печаль... Как страшный сон..." – говорится в сообщении клуба.

Друзья, в нашей футбольной семье "Атлет" случилось большое горе... Сегодня от пули врага погиб игрок команды "Атлет... Опубликован Футбольный клуб "Атлет" Киев Пятница, 11 марта 2022 г.

Заметим, это уже третья гибель украинского футболиста в результате вторжения России в Украину. Ранее в бою за Киев погиб эксзащитник "Карпат" Виталий Сапило. Погиб также вместе с мамой игрок ФК "Гостомель" Дмитрий Мартыненко – в результате взрыва попавшей в его дом бомбы.

ТСН.ua

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