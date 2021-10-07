Юные художники нарисовали идеальный дом для всей семьи

Юные художники киевской творческой школы 33ART нарисовали и рассказали застройщику о том, какие дома нужно строить, чтобы дети были в них счастливы.

В таких домах должны быть просторные спортивные площадки, рядом парк и детский сад.

“Я на рисунке нарисовал разноцветный дом, потому что в нем жить весело”, — говорит один из учеников школы 33ART.

На детской площадке, по мнению детей нужно обязательно разместить качели в форме осьминога и дельфина. А в парке, который рядом с домом, должно быть много ежей и черных белок.

Собственник компании «Строй Сити Девелопмент Group» Егор Масленников с радостью отметил, что в жилом комплексе “Голосеевская Долина” уже учтены некоторые пожелания детей.

“В сентябре стартовали продажи квартир в третьем доме жилого комплекса “Голосеевская Долина”. Дети говорили, что в разноцветном доме весело жить. А наш жилой комплекс как раз выкрашен экологической краской в разные яркие цвета. Приятно отметить, глядя на рисунки ребят, что многие их требования мы уже реализовали в ЖК “Голосеевская Долина”. Осталось добавить на площадку дельфина и осьминога”, — с улыбкой отметил Егор Масленников.

Собственник «Строй Сити Девелопмент Group» говорит, что детские мечты и идеи о том, как должен выглядеть идеальный дом, следует брать на вооружение, чтобы создавать не просто дома, а пространства в которых будет уютно и комфортно жить всей семье.

“Ребенок не знает компромиссов. Детский взгляд не замылен какими-то жизненными ситуациями, они всегда четко знают, чего хотят и где им хорошо. А когда хорошо детям, то и родители счастливы”, — подчеркивает Егор Масленников.

ЖК “Голосеевская Долина” строится в экологически чистом районе Киева. Недалеко располагается экспоцентр ВДНХ, парк Феофания, Голосеевский парк, Национальный музей народной архитектуры и быта Пирогово.

В комплексе предусмотрено много активностей для детей разного возраста — детские и спортивные площадки, зоны отдыха. Для удобства семьи на территории “Голосеевской долины” предусмотрен собственный детский сад.

ЖК "Голосеевская Долина" строится в экологически чистом районе Киева. Неподалеку находится выставочный центр ВДНХ, парк Феофания, Голосеевский парк, Национальный музей народной архитектуры и быта Пирогово.

В комплексе предусмотрено много активностей для детей всех возрастов — детские и спортивные площадки, зоны отдыха. Для удобства семьи на территории "Голосеевской долины" предусмотрен детский сад.

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