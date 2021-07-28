ЮНЕСКО одобрил пределы буферной зоны Софийского собора и Киево-Печерской лавры: что это значит

ЮНЕСКО одобрил пределы буферной зоны Софийского собора и Киево-Печерской лавры: что это значит

Министр напомнил чиновникам КГГА и застройщикам о недопустимости сноса исторической застройки.

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО одобрил пределы буферной зоны Софийского собора и Киево-Печерской лавры. Это означает, что там запрещено сносить исторические здания и хаотично застраивать эту территорию.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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По его словам, Министерство культуры и информационной политики еще 31 января 2020 своим приказом утвердило границы и режимы использования буферной зоной объекта всемирного наследия "Киев: Собор Святой Софии и прилегающие монастырские сооружения Киево-Печерская лавра". 28 июля Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО же одобрил и подтвердил это решение.

"Что это значит? Нелегальным застройщикам и чиновникам КГГА, что раздают землю в историческом ареале под застройку теперь не поздоровится. Следующим шагом будет контроль за соблюдением этих специальных границ и режимов зоны. Поэтому еще раз напоминаю чиновникам КГГА и застройщикам о недопустимости сноса исторической застройки, изменение исторической градостроительной структуры, превышение новостройками и надстройками предельно допустимой высоты и т.д.", — пояснил Ткаченко.

Напомним, Минкульт хочет внести Чернобыльскую зону к Всемирному наследию ЮНЕСКО.

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