Йода хватит на всех: Киев обеспечил все районные эвакуационные комиссии соответствующими препаратами

Без официальной рекомендации йодид калия ни в коем случае нельзя назначать самостоятельно и принимать "для профилактики".
Киев позаботился о надлежащем резерве препаратов йода.
Йодид калия получили все десять РГА, а именно – районные эвакуационные комиссии.
Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности КГГА.
Как пояснили в Департаменте, именно эти комиссии отвечают за непосредственное планирование, подготовку, организацию и, в случае необходимости, эвакуацию в своих районах. Если потребуется эвакуация, йодид калия будут выдавать населению, попавшему в зону загрязнения, на эвакуационных пунктах, в соответствии с рекомендациями медиков.
Также запасы йодида калия имеет Департамент здравоохранения КГГА, который в случае возникновения или угрозы возникновения радиационной опасности обеспечит им коммунальные учреждения здравоохранения и семейных врачей города.
Кроме того, йодид калия доступен в аптеках города.
В то же время, информация, распространенная в Сети, о том, что в школы Киева якобы планируют доставить препараты йода и выдавать ученикам – некорректна. Никаких распоряжений по сбору согласия от родителей на прием школьниками йодида калия Департамент образования и науки КГГА также не давал.
В Департаменте здравоохранения КГГА отметили, что без официальной рекомендации йодид калия ни в коем случае нельзя назначать себе самостоятельно и принимать "для профилактики".
Напомним, Киевская военная администрация обнародовала четкий алгоритм действий в случае радиационной опасности.
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