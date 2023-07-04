Языковой скандал в столице: охранник, назвавший Киев русскоязычным городом, неожиданно исчез

Правоохранители вчера посетили туда, чтобы пообщаться с охранником.

История с охранником в столице, который назвал Киев русскоязычным городом, набрала неожиданные обороты. Мужчина исчез из магазина, написав заявление на увольнение без объяснений.

Об этом рассказали ТСН.ua в полиции Деснянского района.

Отмечается, что правоохранители вчера пришли туда, чтобы пообщаться с охранником.

"Когда наши участковые офицеры прибыли в магазин, то мужчину там уже не застали. Правоохранители пообщались с администратором заведения. Как выяснилось, охранник, сразу после конфликта с посетителями, написал заявление об увольнении и ничего не объясняя покинул помещение магазина», — рассказали в полиции.

В настоящее время в юридический отдел предоставили персональные данные охранника.

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«Пока личность мужчины не установлена. Это можно будет сделать сразу после того, как полицейские получат информацию о нем от заведения. Как только мы получим его данные, поинтересуемся у него – что это было и как именно. Охраннику придется объяснить свои слова. Ситуацию держим на контроле", – добавляют в полиции.

В столице охранник одного из магазинов заявил, что "Киев – русскоязычный город"

Напомним, накануне в Киеве в одном из магазинов на станции метро "Лесная" возник языковой скандал. Так, охранник сети магазинов "Конфискат" на улице Академика Кухаря, 8 заявил, что "Киев – русскоязычный город".

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