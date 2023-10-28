Что известно о языковом скандале с таксистом и кто пытается пиариться на этом

В Киеве разразился очередной языковой скандал. В этот раз водитель такси компании Bolt в Киеве отказался предоставлять услуги на государственном языке.

Все подробности конфликта рассказывает tsn.ua

Почему разразился языковой скандал

На днях две женщины, пользуясь услугами такси, сообщили, что у них возник конфликт с водителем, потому что он разговаривал с ними на русском языке, а они просили его общаться на украинском. После этого водитель остановил автомобиль, грубил женщинам, они были вынуждены покинуть такси.

В Киеве таксист отказался предоставлять услуги на украинском и назвал пассажирок "больными"

На инцидент отреагировал и уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

По словам омбудсмена, водитель такси нарушил статью 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Впоследствии после конфликта в компании сообщили, что водителя уволили.

"Мы глубоко обеспокоены недопустимыми действиями водителя, которые противоречат правилам компании Bolt. К аккаунту водителя уже были приняты все необходимые меры, в частности, он был отстранен от пользования нашим сервисом навсегда. Мы также готовы сотрудничать с правоохранительными органами и предоставить всю необходимую информацию по их официальному. запросом", – говорится в комментарии компании Bolt.

Таксист отреагировал

Видео с обращением таксиста опубликовал телеграмм-канал "Агент Украины". На нем мужчина выглядит заметно растерянным.

Он говорит, что " не прячется и живет у себя дома", мол, он такой же "человек как и все".

Водитель такси, попавший в языковой скандал, записал видео

Видеообращение мужчины отрицательно восприняли в соцсетях.

Арестович предложил водителю деньги

Эксрадельник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в ответ на инцидент заявил, что хочет дать деньги таксисту Bolt.

"Ищу контакты таксиста Bolt, которого уволили по факту нападения языкового Талибана. Отзовись, друг, хочу выплатить тебе компенсацию, на время поиска новой работы", — отреагировал он.

Арестович отреагировал на речевой скандал в Киеве

Экслидер ОПЗЖ Бойко пообещал трудоустроить

Один из лидеров ныне запретной "ОПЗЖ" экснардеп Юрий Бойко заверил, что поможет трудоустроить таксиста после скандала. Также по его словам, повестку мужчине не вручили.

"Знакомьтесь. Тот же таксист. Александр, переселенец из Крыма. Как и обещали, парня нашли и обязательно трудоустроим. Развенчиваем миф: не уклоняющийся, а патриот Украины, повестку Александру никто не вручал. А всяческим кремням и их ярым последователям еще раз хочу сказать: заканчивайте раскалывать общество и делить украинцев. Это нарушает Конституцию и влечет у себя уголовную ответственность. Наша сила единства", — написал он.

Добавим, что полицейские Подольского райуправления рассказали, какое наказание ожидает водителя такси.

Читайте также: