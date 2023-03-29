Ярослав Курбаков стал новым главой патрульной полиции Киева: краткая биография

В полиции отметили, что майор имеет свои навыки и подходы к работе, способности и талант руководить личным составом.

Новым руководителем управления патрульной полиции Киева стал майор полиции Ярослав Курбаков, которого 29 марта представил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.

Представляя коллективу Курбакова, Белошицкий отметил, что майор имеет свои навыки и подходы к работе, способности и талант руководить личным составом.

"Он доказал, что является настоящим профессионалом, специалистом, который готов взять на себя ответственность, принять правильное решение и, самое главное, выслушать и помочь каждому нуждающемуся. Вы действительно в надежных руках", — цитирует пресс-служба начальника Департамента патрульной полиции Украины.

Биография Ярослава Курбакова

Курбаков с марта 2020 года до этого времени работал в должности заместителя начальника управления – начальника отдела дежурной службы управления патрульной полиции Киева.

На службу в полицию Курбаков устроился в 2015 году и за эти годы проделал карьерный путь от инспектора до начальника управления. В частности, он являлся начальником инструкторского отдела управления организации деятельности строевых подразделений ГЧП, командиром батальона патрульной полиции в Черкасской области и заместителем командира батальона по обеспечению сопровождения ГЧП.

Напомним, в начале марта был назначен новый заместитель начальника полиции Киевской области. Им стал полковник полиции Олег Петренко.

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