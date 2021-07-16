Ярмарки в Киеве на выходных 17-18 июля: адреса мест, где можно купить продукты

Ярмарки в Киеве на выходных 17-18 июля: адреса мест, где можно купить продукты

Реализация скоропортящихся продуктов животного происхождения на время жары запрещена.

В Киеве пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Обнародованы адреса мест, где 17 и 18 июля можно купить продукты.

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Департамент промышленности и развития предпринимательства.

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Так, 17 июля (суббота) ярмарки пройдут в:

Голосеевском районе — ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;

Деснянском районе — ул. Лесковская (в пределах улиц Милославской и Радунской), ул. Марины Цветаевой (в пределах ул. Николая Закревского и просп. Владимира Маяковского)

Днепровском районе — ул. Всеволода Нестайко (рядом с почтамтом "Левобережный");

Печерском районе — ул. Екатерины Билокур;

Соломенском районе — ул. Героев Севастополя (в пределах просп. Любомира Гузара, 28 и ул. Чумака)

Шевченковском районе — ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

18 июля (воскресенье) в:

Голосеевском районе — ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна).



Отмечается, что реализация скоропортящихся продуктов животного происхождения на время повышения температуры воздуха на ярмарках запрещена. Ограничения касаются продажи мясных, рыбных, молочных продуктов, колбасных и кондитерских изделий из крема.

Напомним, в июне существенно повысились цены на продукты. Больше всего подорожали сахар и масло. В ведомстве отметили, что в июне зафиксировали скачок цен на хлеб, яйца и мясо. В то же время, по данным аналитиков, овощи и фрукты подешевели почти на 10%.

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