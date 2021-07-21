Ярмарки в Киеве 21-25 июля: адреса мест, где можно купить продукты

Реализация скоропортящихся продуктов животного происхождения на время жары запрещена.
В Киеве пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Обнародованы адреса мест, где 21-25 июля можно купить продукты.
Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Департамент промышленности и развития предпринимательства.
"Учитывая обращения жителей столицы и с целью более полного удовлетворения потребностей потребителей в сельскохозяйственной продукции, будут проведены сезонные ярмарки.
21 июля (среда) в:
- Голосеевском районе — Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская)
- Днепровском районе — ул. Соборности, 2-20;
- Печерском районе — ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака)
- Святошинском районе — ул. Подлесная, 8.
22 июля (четверг) в:
- Голосеевском районе — ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);
- Днепровском районе — ул. Перова, 8-10;
- Печерском районе — ул. Генерала Алмазова, 6-8;
- Святошинском районе — ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина.
23 июля (пятница) в:
- Голосеевском районе — ул. Голосеевский, 116;
- Деснянском районе — ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);
- Днепровском районе — ул. Гродненская, 1/35-17, ул. Алматинская, 64-74;
- Печерском районе — пер. Виноградный, 4-6, пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;
- Святошинском районе — ул. Подлесная, 8;
- Соломенском районе — ул. Образования (в пределах ул. Вузовской и Максима Кривоноса), пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской);
- Шевченковском районе — ул. Рижская, 1, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Деревлянская, 16-20, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, межуличный проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65А и ул. Богдана Хмельницкого, 94.
25 июля (воскресенье) в:
- Днепровском районе — ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
- Печерском районе — ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
- Шевченковском районе — ул. Татарская, 32-38.
Стоит отметить, что реализация скоропортящихся продуктов животного происхождения на время повышения температуры воздуха на ярмарках запрещена. Ограничения касаются продажи мясных, рыбных, молочных продуктов, колбасных и кондитерских изделий из крема.
Напомним, в июне существенно повысились цены на продукты. Больше всего подорожали сахар и масло. В ведомстве отметили, что в июне зафиксировали скачок цен на хлеб, яйца и мясо. В то же время, по данным аналитиков, овощи и фрукты подешевели почти на 10%.