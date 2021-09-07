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Ярмарки в Киеве 11-12 сентября: адреса мест, где можно купить продукты

Ярмарки в Киеве 11-12 сентября: адреса мест, где можно купить продукты

УНИАН

Киевляне смогут приобрести сезонные овощи и фрукты, мясную и молочную продукцию.

В Киеве на выходных, 11-12 сентября, состоятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки.

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Департамент промышленности и развития предпринимательства.

Ярмарки состоятся:

11 сентября (суббота):

  • в Голосеевском районе — ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
  • в Дарницком районе — ул. Ревуцкого;
  • в Деснянском районе — ул. Сержа Лифаря (в пределах ул. Оноре де Бальзака и просп. Владимира Маяковского)
  • в Днепровском районе — ул. Всеволода Нестайко (рядом с почтамтом "Левобережный");
  • в Оболонском районе — ул. Иорданская 1-9;
  • в Печерском районе — ул. Екатерины Билокур;
  • в Подольском районе — ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);
  • в Святошинском районе — ул. Семашко, 10;
  • в Соломенском районе — ул. Героев Севастополя, 42 (в пределах ул. Донца и Героев Севастополя, 35-А);
  • в Шевченковском районе — ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

12 сентября (воскресенье):

  • в Голосеевском районе — ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна).

Напомним, в Украине выросли цены на молокопродукты.

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