Ярмарки в Киеве 11-12 сентября: адреса мест, где можно купить продукты

Ярмарки в Киеве 11-12 сентября: адреса мест, где можно купить продукты

Киевляне смогут приобрести сезонные овощи и фрукты, мясную и молочную продукцию.

В Киеве на выходных, 11-12 сентября, состоятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки.

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Департамент промышленности и развития предпринимательства.

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Ярмарки состоятся:

11 сентября (суббота):

в Голосеевском районе — ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;

в Дарницком районе — ул. Ревуцкого;

в Деснянском районе — ул. Сержа Лифаря (в пределах ул. Оноре де Бальзака и просп. Владимира Маяковского)

в Днепровском районе — ул. Всеволода Нестайко (рядом с почтамтом "Левобережный");

в Оболонском районе — ул. Иорданская 1-9;

в Печерском районе — ул. Екатерины Билокур;

в Подольском районе — ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);

в Святошинском районе — ул. Семашко, 10;

в Соломенском районе — ул. Героев Севастополя, 42 (в пределах ул. Донца и Героев Севастополя, 35-А);

в Шевченковском районе — ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

12 сентября (воскресенье):

в Голосеевском районе — ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна).

Напомним, в Украине выросли цены на молокопродукты.

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