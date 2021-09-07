Ярмарки в Киеве 11-12 сентября: адреса мест, где можно купить продукты

Киевляне смогут приобрести сезонные овощи и фрукты, мясную и молочную продукцию.
В Киеве на выходных, 11-12 сентября, состоятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки.
Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Департамент промышленности и развития предпринимательства.
Ярмарки состоятся:
11 сентября (суббота):
- в Голосеевском районе — ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
- в Дарницком районе — ул. Ревуцкого;
- в Деснянском районе — ул. Сержа Лифаря (в пределах ул. Оноре де Бальзака и просп. Владимира Маяковского)
- в Днепровском районе — ул. Всеволода Нестайко (рядом с почтамтом "Левобережный");
- в Оболонском районе — ул. Иорданская 1-9;
- в Печерском районе — ул. Екатерины Билокур;
- в Подольском районе — ул. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);
- в Святошинском районе — ул. Семашко, 10;
- в Соломенском районе — ул. Героев Севастополя, 42 (в пределах ул. Донца и Героев Севастополя, 35-А);
- в Шевченковском районе — ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
12 сентября (воскресенье):
- в Голосеевском районе — ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна).
Напомним, в Украине выросли цены на молокопродукты.