"Я в КГГА работаю": в Киеве парень ударил девушку-баристу (видео)

Парень дал пощечину девушке, потому что ему не сделали латте на банановом молоке.

В Киеве, в одном из кафе, молодой человек вдрал в лицо девушку-баристу, поскольку ему не сделали латте на банановом молоке.

Соответствующее видео появилось в Сети.

Отмечается, что бариста якобы ошиблась с молоком для кофе. Парень устроил скандал, поэтому она сделала ему новый кофе. Но юношу это не удовлетворило, и он решил вернуть деньги за напиток. Когда бариста отказалась, начал угрожать и ударил ее.

Момент, когда парень, выходя из кафе, бьет баристу по лицу, четко попал на камеру видеонаблюдения.

"Ты знаешь, кто я? Я в КГГА работаю", – заявил хулиган. Она в ответ уточнила, знает ли он, что бывает за злоупотребление своим служебным положением.

Сначала в соцсетях дебошир хвастался, что ему ничего не будет, ведь "вся страна знает, где он работает".

Позже он решил написать слезный пост о "сложных отношениях с родителями", из-за которых ему якобы тяжело сдерживать нервы.

Также в соцсетях за парня вступилась его мама. Она заявила, что якобы у ее сына возникла "психологическая травма" после просмотра видео, где украинскому военному россияне отрезают голову.