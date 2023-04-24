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"Я в КГГА работаю": в Киеве парень ударил девушку-баристу (видео)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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"Я в КГГА работаю": в Киеве парень ударил девушку-баристу (видео)

Юноша ударил девушку-баристу в лицо

Парень дал пощечину девушке, потому что ему не сделали латте на банановом молоке.

В Киеве, в одном из кафе, молодой человек вдрал в лицо девушку-баристу, поскольку ему не сделали латте на банановом молоке.

Соответствующее видео появилось в Сети.

Отмечается, что бариста якобы ошиблась с молоком для кофе. Парень устроил скандал, поэтому она сделала ему новый кофе. Но юношу это не удовлетворило, и он решил вернуть деньги за напиток. Когда бариста отказалась, начал угрожать и ударил ее.

Момент, когда парень, выходя из кафе, бьет баристу по лицу, четко попал на камеру видеонаблюдения.

"Ты знаешь, кто я? Я в КГГА работаю", – заявил хулиган. Она в ответ уточнила, знает ли он, что бывает за злоупотребление своим служебным положением.

Сначала в соцсетях дебошир хвастался, что ему ничего не будет, ведь "вся страна знает, где он работает".

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Позже он решил написать слезный пост о "сложных отношениях с родителями", из-за которых ему якобы тяжело сдерживать нервы.

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Также в соцсетях за парня вступилась его мама. Она заявила, что якобы у ее сына возникла "психологическая травма" после просмотра видео, где украинскому военному россияне отрезают голову.

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В КМВА в свою очередь опровергли, что скандальный юноша является их сотрудником.

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Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель на Audi покалечил нацгвардейца.

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Дата публикации
Просмотры
1419
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