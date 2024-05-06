"Я тебя сейчас е*ну, сепарская гнида": в школе Киева учитель угрожал ученику-переселенцу

В столичной школе разразился конфликт между учеником и учителем.
В Киеве, в школе №37, в Голосеевском районе произошел конфликт между учителем физкультуры и учеником.
Видео конфликта опубликовали в Telegram-канале "РОДИТЕЛИ SOS".
На кадрах слышно, как учитель угрожает ученику и обзывает его "сепарской гнидой" якобы из-за того, что подросток не так или не туда поставил швабру.
"Я тебя сейчас по горбу е*ну, сепарская гнида, бл*ть. Я тебя научу, как правильно. Не буду с тобой цацкаться... Если я тебя трону, тебя даже реанимация не спасет", - пригрозил учитель парню.
Как пишет паблик, ученик переехал в столицу из Луганской области.
В полиции Киева сайту ТСН.ua сообщили, что проводят проверку инцидента в школе.
Напомним, в Киеве ученика жестоко избили в школе – у него разрыв яичка (фото).
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