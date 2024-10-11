"Я тебе нос сломаю": в Киеве мужчина напал и травмировал женщину-инспектора по парковке (фото, видео)

В Киеве мужчина напал на женщину-инспектора по парковке. Он угрожал женщине сломать нос, если она ему выпишет штраф. Злоумышленник набросился с кулаками на женщину, когда она начала оформлять нарушение правил парковки и травмировал ее.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Начато уголовное производство по факту угрозы или насилия в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг (ч. 2 ст. 350 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Полицейские оперативно установили местонахождение 54-летнего водителя и задержали его / Фото: Полиция Киева / Facebook

По предварительной информации, инспектор по парковке сделала замечание водителю Toyota, припарковавшему автомобиль на ул. Пирогова с нарушением правил и попросила его перепарковать машину. Мужчина отказался это делать, а когда инспектор фиксировала номер автомобиля нарушителя на видео, водитель набросился на нее, угрожая сломать нос. Это зафиксировала ее бодикамера.

Как следствие, женщина получила ушибы ноги и плеча.

Водитель после конфликта с места происшествия скрылся.

Водителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет/Фото: полиция Киева

Сотрудники полиции установили личность водителя и задержали его.

С 54-летним нарушителем проводятся следственные действия. Ему грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в Киеве водитель элитного авто влетел в летнюю площадку ресторана, есть пострадавшие. Как рассказал водитель, он просто хотел "потягаться с другой тачкой", но не справился с управлением. Более того, он не собирался извиняться за содеянное, а начал хвастаться, что работает с "Океаном Эльзы" и "все порешает". Водитель предложил потерпевшим деньги.

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