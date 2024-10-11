"Я тебе нос сломаю": в Киеве мужчина напал и травмировал женщину-инспектора по парковке (фото, видео)

Женщина получила ушибы ноги и плеча, водитель после конфликта с места происшествия скрылся.
В Киеве мужчина напал на женщину-инспектора по парковке. Он угрожал женщине сломать нос, если она ему выпишет штраф. Злоумышленник набросился с кулаками на женщину, когда она начала оформлять нарушение правил парковки и травмировал ее.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
"Начато уголовное производство по факту угрозы или насилия в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг (ч. 2 ст. 350 УК Украины)", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, инспектор по парковке сделала замечание водителю Toyota, припарковавшему автомобиль на ул. Пирогова с нарушением правил и попросила его перепарковать машину. Мужчина отказался это делать, а когда инспектор фиксировала номер автомобиля нарушителя на видео, водитель набросился на нее, угрожая сломать нос. Это зафиксировала ее бодикамера.
Как следствие, женщина получила ушибы ноги и плеча.
Водитель после конфликта с места происшествия скрылся.
Сотрудники полиции установили личность водителя и задержали его.
С 54-летним нарушителем проводятся следственные действия. Ему грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Напомним, в Киеве водитель элитного авто влетел в летнюю площадку ресторана, есть пострадавшие. Как рассказал водитель, он просто хотел "потягаться с другой тачкой", но не справился с управлением. Более того, он не собирался извиняться за содеянное, а начал хвастаться, что работает с "Океаном Эльзы" и "все порешает". Водитель предложил потерпевшим деньги.
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