"Я не в курсе значения символа": в Киеве сотрудник мини-маркета надел футболку с гербом РФ (видео)

"Я не в курсе значения символа": в Киеве сотрудник мини-маркета надел футболку с гербом РФ (видео)

Мужчину обвинили также в том, что на прилавках магазина есть товары из России.

В Киеве сотрудник одного из мини-маркетов надел на работу футболку с гербом России. Когда это заметили посетители магазина, их это возмутило и они попросили мужчину переодеться.

Об этом сообщило telegram-сообщество KIEVMAP и выложило соответствующее видео.

В то же время сотрудник магазина заявил, что не в курсе значение символа на одежде.

На просьбу переодеться он согласился, но отметил, что не во что, и просто наденет футболку наизнанку.

Кроме того, мужчину обвинили в том, что на прилавках мини-маркета есть товары из России.

Напомним, по старой советской традиции, мэр города Хорол (Полтавская область) Сергей Волошин отметил день ВМФ в последнее воскресенье июля и сфотографировался с флагом военно-морского флота СССР. После скандала, вызванного обнародованными в Сети фото, полиция начала расследование по факту публичного использования коммунистической символики.

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