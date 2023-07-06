"Я инвалид, у меня рак и с ним я поднялся на Эверест": руководитель "Киевгорстроя" отреагировал на свое отстранение

Руководитель "Киевгорстроя" Игорь Кушнир, которого мэр Киева Виталий Кличко 6 июля отстранил от исполнения обязанностей, отреагировал на свое отстранение. Кушнир заявил, что поддерживает решение Кличко, и отметил, что у него онкология, поэтому выезжал за границу на законных основаниях.

Об этом он написал в Facebook.

"Я полностью согласен с таким решением. Деятельность компании происходит в рамках действующего законодательства. Поэтому, надеюсь, аудит расставит все точки над "і" и докажет, что бизнес моей семьи не пересекается с "Киевгорстроем"", — заявил Кушнир.

Отстраненный чиновник отметил, что "ему нечего скрывать, но есть что сказать".

"С февраля 2023 года в СМИ начали регулярно появляться материалы негативного характера обо мне и моей семье. Некоторые из них были откровенно заказными. Кто-то считал, что если я перестану быть президентом "Киевгорстроя", то компания начнет работать лучше. Тот, кто руководил крупным предприятием и в целом разбирающимся в бизнес-процессах, никогда не скажет, что это "медом помазан". Более того, во время войны, когда рынок практически замер. Большой бизнес в нашей стране почему-то априори считается чем-то негативным, и некоторые радостно поддерживают этот" наратив. К сожалению. Потому что хайп и скандал это всегда более интересные, чем реальные финансовые показатели и результаты", – говорит вын.

Кушнир отметил, что за 11 лет его работы было построено почти три млн квадратных метров жилья и на 126 жилых домов.

Кроме того, Кушнир заявил, что покинул Украину законно, ведь является человеком с инвалидностью и больным раком.

"Меня не надо жалеть, но никогда не думал, что придется в оправдательном тоне говорить о своих диагнозах. Да, у меня рак, я инвалид, и с ним я поднялся на Эверест. Уезжал за границу я тоже на законных основаниях. Оставлю это на совести хайпожеров: берегите себя и пусть вам никогда не придется узнать, что такое онко", – заявил он.

Кушнир подчеркнул, что платит налоги и отверг упреки в неправомерности его доходов.

"Более того, всю свою жизнь с 1993 года (до прежней должности) я работаю в бизнесе. Моя семья занимается бизнесом, все имеют официальный доход и платят налоги, отраженные в ежегодных декларациях. Моя жена является гражданкой Кипра и ведет бизнес в странах Европы ", – подытожил он.

Напомним, проект расследований "Bihus.info" сообщил, что президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир выехал за границу на основе справки об инвалидности. Согласно материалу, поездка длилась восемь месяцев. Международные медиа при этом сообщали, что Игорь Кушнир вместе с супругой Оксаной поднялся на Эверест.

Компания "Киевгорстрой" отреагировала на расследование: там заявили, что у Кушнира есть третья группа инвалидности из-за длительной борьбы с онкологическим заболеванием. В то же время, по заявлению, президент компании является "опытным альпинистом, поднявшимся на два "восьмитысячника" и семь "семитысячников".

Читайте также: