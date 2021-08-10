"Я и так красивая": в Киеве женщина устроила скандал в супермаркете из-за маски (видео)

Покупательнице бесплатно дали маску, но она наотрез отказалась ее надевать.

В Киеве женщина без маски устроила скандал в супермаркете.

Охране пришлось вызвать полицию.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал соответствующее видео.

"Антиковидная диссидентка в бою. Эту женщину в супермаркете (на Стальского) уже хорошо знает весь персонал. Каждое ее посещение заканчивается скандалом. На этот раз ей уже бесплатно дали маску, но она наотрез отказалась ее надевать, мол, она "и так красивая", — говорится в подписи под видео.

Крики и оскорбления достались не только персоналу, но и посетителям магазина.

Женщина упорно требовала, чтобы ее на кассе обслужили без маски.

В итоге, кассиры отказались ее обслуживать, а охрана вызвала полицию.

Напомним, академик НАН спрогнозировал вспышку штамма "Дельта" в Украине: он назвал точную дату и призвал носить маски.

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