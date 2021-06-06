"Я его воспитывал, я его и убью": в Киеве мужчина выбросил с 4 этажа собаку и запрещал спасать животное

Чтобы забрать травмированного собаку, очевидцам пришлось вызвать полицию.

В Киеве на ул. Генерала Геннадия Воробьева 13В в субботу, 5 июня, нетрезвый мужчина выбросил из окна многоэтажки собаку и запрещал прохожим помочь животному.

Об этом сообщила в Facebook очевидец инцидента Алина Нестерова.

Отмечается, что мужчина выбросил собаку из окна 4 этажа. При этом он запрещал очевидцам события спасать животное, выкрикивая: "Это мой пес, я его воспитывал, я его и убью!".

Чтобы забрать травмированного собаку, очевидцам пришлось вызвать полицию. Однако животное умерло по дороге в ветеринарную клинику.

Алин Нестерова отметила, что виновный в расправе над собакой должен быть наказан, однако полиция пока не спешит начинать расследование.

"На данный момент полиция не проводит никакого расследования до сих пор не распределили дело на участкового. На мои звонки относительно распределения, отвечают "позвоните в понедельник". Так не должно быть", — написала Алина Нестерова.

Напомним, в Киеве кошка спит на коврике у двери квартиры, откуда выехала ее хозяйка.

В Винницкой области собака неделю ждала хозяев, которые ее оставили возле леса

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку