"Я детей помножу на ноль": в Киеве мужчина нецензурно обругал в очереди девочку, которая покупала защитную маску (видео)

Покупателя разозлило то, что ребенок попросил на кассе маску без очереди.
В Киеве в одном из магазинов мужчина нецензурно обругал девочку в очереди.
Инцидент произошел на улице Миропольской в Днепровском районе столицы, жилой массив Северно-Броварской.
Об этом сообщил "Киев Оперативный".
Покупателя разозлило то, что ребенок попросил на кассе маску без очереди.
Мужчина грубо ругался, не стесняясь ни детей, ни женщин.
А на замечание одной из покупательница, мол он же с ребенком разговаривает, тот ответил: "Я детей помножу на ноль".
Судя по видео, девочка не на шутку испугалась, поскольку грубиян еще и хотел схватить ее за лицо.
Напомним, в Киеве в ТРЦ Ocean Plaza женщина напала на девушку из-за того, что она приостановилась на эскалаторе и якобы мешала ей пройти. Нападавшая дважды толкнула девушку и побила ее зонтиком, который отобрала у пострадавшей.