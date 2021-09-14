"Я детей помножу на ноль": в Киеве мужчина нецензурно обругал в очереди девочку, которая покупала защитную маску (видео)

"Я детей помножу на ноль": в Киеве мужчина нецензурно обругал в очереди девочку, которая покупала защитную маску (видео)

Покупателя разозлило то, что ребенок попросил на кассе маску без очереди.

В Киеве в одном из магазинов мужчина нецензурно обругал девочку в очереди.

Инцидент произошел на улице Миропольской в Днепровском районе столицы, жилой массив Северно-Броварской.

Об этом сообщил "Киев Оперативный".

Покупателя разозлило то, что ребенок попросил на кассе маску без очереди.

Мужчина грубо ругался, не стесняясь ни детей, ни женщин.

А на замечание одной из покупательница, мол он же с ребенком разговаривает, тот ответил: "Я детей помножу на ноль".

Судя по видео, девочка не на шутку испугалась, поскольку грубиян еще и хотел схватить ее за лицо.

Напомним, в Киеве в ТРЦ Ocean Plaza женщина напала на девушку из-за того, что она приостановилась на эскалаторе и якобы мешала ей пройти. Нападавшая дважды толкнула девушку и побила ее зонтиком, который отобрала у пострадавшей.

В Киеве мужчина нецензурно обругал в очереди девочку, которая хотела купить маску

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