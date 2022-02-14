Взяточничество в Киевсовете: НАБУ обнародовало оперативные записи разговоров депутата от "Слуги народа" Трубицына

Депутат Киевского горсовета и еще пять человек подозреваются в получении неправомерной выгоды в размере более миллиона гривен.
В понедельник, 14 ноября, Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало оперативное видео по делу о взяточничестве в Киевском горсовете, в котором фигурирует депутат от "Слуги народа" Владислав Трубицын.
Соответствующие кадры появились на официальном YouTube-канале НАБУ.
В подписи к видео говорится, что собранные материалы являются частью доказательной базы и показывают, что происходит за кулисами организации торговли в столице.
Фамилия фигуранта НАБУ не называет, но из контекста понятно, что речь идет о громком деле с Владиславом Трубицыным, которого разоблачили на получении взятки более миллиона гривен. Трубицын подписан в ролике как "депутат Т."
18-минутный ролик включает в себя общение агента Нацбюро как с депутатом, так и с его доверенными лицами. Собственно агент НАБУ и выступил заказчиком коррупционной схемы установки МАФов на территории Киева, играя роль "предпринимателя".
Напомним, Высший антикоррупционный суд избрал пяти фигурантам дела меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога. В частности, для депутата определили залог в 14,8 млн. гривен.
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