Взяточничество в Киевсовете: НАБУ обнародовало оперативные записи разговоров депутата от "Слуги народа" Трубицына

Депутат Киевского горсовета и еще пять человек подозреваются в получении неправомерной выгоды в размере более миллиона гривен.

В понедельник, 14 ноября, Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало оперативное видео по делу о взяточничестве в Киевском горсовете, в котором фигурирует депутат от "Слуги народа" Владислав Трубицын.

Соответствующие кадры появились на официальном YouTube-канале НАБУ.

В подписи к видео говорится, что собранные материалы являются частью доказательной базы и показывают, что происходит за кулисами организации торговли в столице.

Фамилия фигуранта НАБУ не называет, но из контекста понятно, что речь идет о громком деле с Владиславом Трубицыным, которого разоблачили на получении взятки более миллиона гривен. Трубицын подписан в ролике как "депутат Т."

18-минутный ролик включает в себя общение агента Нацбюро как с депутатом, так и с его доверенными лицами. Собственно агент НАБУ и выступил заказчиком коррупционной схемы установки МАФов на территории Киева, играя роль "предпринимателя".

Как ранее стало известно, депутат Киевсовета вместе с сообщниками требовали у компаний за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли. Следствие установило семь таких локаций в Дарницком, Днепровском, Шевченковском и других районах.

Напомним, Высший антикоррупционный суд избрал пяти фигурантам дела меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога. В частности, для депутата определили залог в 14,8 млн. гривен.

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