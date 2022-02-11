Взяточничество в Киевсовете: депутату Трубицину избрали меру пресечения

Суд арестовал Трубицына с альтернативой залогу в 14 млн. грн.

Высший антикоррупций суд избрал меру пресечения депутату Киевсовета Владиславу Трубицину.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Депутат от "Слуги народа" был арестован на два месяца с возможностью внесения залога в размере 14,88 миллиона гривен.

"Срок действия постановления — до 9 апреля 2022 года включительно", — говорится в сообщении.

В случае внесения залога Трубицыну будет обязан:

не оставлять без разрешения населенный пункт, где он проживает;

сообщать об изменении своего места жительства;

воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми;

сдать на хранение в Государственную миграционную службу свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Напомним, 9 февраля НАБУ и САП разоблачили на взятке действующего депутата Киевского городского совета и еще пять человек. Впоследствии стало известно, что речь идет о депутате Киевсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына.

На скандал уже отреагировали и в партии "Слуга народа". "Надеемся, реакция городского головы Киева на коррупцию в коммунальных предприятиях будет столь же быстрой", — отметила в партии.

10 февраля и. о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук сообщил, что Трубицын находится в СИЗО.

Генпрокурор Венедиктова подписала сообщение о подозрении Трубицину