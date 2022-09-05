Взятки за выдачу разрешений на оружие: в Киевской области будут судить бывшего полицейского

В Киевской области будут судить бывшего правоохранителя, который выдавал разрешения на оружие за взятки.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

"При процессуальном руководстве прокуроров Киевской областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего правоохранителя по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Расследованием установлено, что обвиняемый, являясь начальником сектора контроля за оборотом оружия одного из райуправлений ГУ Нацполиции в Киевской области, получил неправомерную выгоду за содействие в оформлении разрешений на приобретение оружия от двух человек. Стоимость услуги за получение разрешений составила 23 тыс. грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями теруправления ДБР, расположенного в Киеве.

Напомним, в Эстонии осудили женщину, отправившую 40 евро для российской армии.

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