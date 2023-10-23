Взятка за успешную сдачу сессии: разоблачена руководитель отделения одного из институтов Национальной академии внутренних дел (фото)

На Киевщине разоблачена руководитель отделения одного из институтов Национальной академии внутренних дел на взятке за успешную сдачу сессии.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

"Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры разоблачена и уведомлена о подозрении подполковник полиции - руководитель отделения одного из институтов Национальной академии внутренних дел по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемая потребовала от студентов учебной группы предоставить ей так называемый благотворительный взнос. За это она обещала лояльное отношение к будущим юристам и положительное оценивание их учебных результатов. Также за 400 долларов США чиновница должна была помочь двум студентам в успешной сдаче сессии.

В ходе следствия задокументировано получение ею 37 200 гривен взятки.

Задержание на взятке / Фото: Прокуратура Киевской области

Педагог задержана в порядке ст. 208 УПК Украины при получении второй части оговоренной суммы.

Взятка / Фото: Прокуратура Киевской области

Мероприятия по разоблачению осуществлялись прокурорами Киевской областной прокуратуры совместно с оперативными работниками Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Сумах начальника отдела борьбы со взятками заподозрили во взяточничестве.

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