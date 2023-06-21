Взятка за разрешение на стихийную торговлю: в Киеве задержан работник РГА и его сообщник

Чиновник вместе с подельником-иностранцем требовали взятку от предпринимателя за разрешение на беспрепятственную торговлю на стихийном рынке.

В Киеве госслужащий одной из РГА требовал и получал ежемесячную дань с мужчины, "державшего" нелегальные торговые точки, вместо того, чтобы препятствовать незаконной торговле.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в комментарии ТСН.ua.

Правоохранители разоблачили противоправную деятельность должностного лица Днепровской районной государственной администрации г. Киева и его сообщника, которые занимались систематическим взяточничеством.

В ходе досудебного расследования установлено, что 32-летний госслужащий в сговоре с 41-летним иностранцем требовал и получил 30 тыс. гривен от предпринимателя за невмешательство в его хозяйственную деятельность, то есть беспрепятственную торговлю на стихийном рынке.

Злоумышленник пообещал предпринимателю не препятствовать его работе в обмен на ежемесячный платеж – 15 000 гривен. В случае отказа платить дань, он запугивал проблемами с законом и демонтажем палаток по продаже овощей и фруктов.

Злоумышленники задержаны при получении ими очередной суммы денег.

Злоумышленников задержали на "горячем" / Фото: Полиция Киева / Facebook

Мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.