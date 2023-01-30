Обвиняемый во время оккупации пгт Бабинцы вместе с сослуживцами в одном из домов проводил незаконный допрос несовершеннолетнего парня.

Во время оккупации пгт Бабинцы под Киевом командир отряда нацгвардии РФ по Чеченской Республике взял в заложники и допрашивал несовершеннолетнего. Оккупанта будут судить.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Ювенальные прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в порядке специального досудебного расследования в отношении командира мобильного отряда особого назначения Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Чеченской Республике по факту взятия в заложники и применения пыток к гражданскому населению (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

"Расследованием установлено, что обвиняемый во время временной оккупации пгт Бабинцы Бучанского района Киевской области вместе с сослуживцами в одном из домов проводил незаконный допрос несовершеннолетнего парня.

"Угрожая потерпевшему оружием, он (командир отряда нацгвардии РФ по Чеченской Республике – ред.) требовал сообщить о местонахождении военнослужащих ВСУ и представителей терробороны. Обвиняемый заставил несовершеннолетнего выйти из дома на улицу, где, по его приказу, они военнослужащие РФ схватили парня. Они приставили к горлу нож и, угрожая огнестрельным оружием, продолжили допрос, после чего посадили парня в бронированный автомобиль и возили по населенному пункту, требуя предоставить информацию о ВСУ", — рассказали в прокуратуре.

Напомним, камеры наблюдения в Киевской области зафиксировали сотни лиц кафиров, совершавших преступления.

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