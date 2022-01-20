Взял в плен 25-летнюю девушку и два дня насиловал: в Киеве задержали 62-летнего мужчину (фото)

Взял в плен 25-летнюю девушку и два дня насиловал: в Киеве задержали 62-летнего мужчину (фото)

Злоумышленник применял к ней физическое насилие, наносил телесные повреждения, душил, поджигал волосы.

В Киеве задержали 62-летнего мужчину, который два дня незаконно удерживал, насиловал и избивал 25-летнюю девушку.

Об этом 20 января сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Известно, что мужчина путем обмана завел пострадавшую в дом, где издевался над ней. Поскольку она пыталась сопротивляться, злоумышленник применял к ней физическое насилие, наносил телесные повреждения, душил, поджигал ей волосы.

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Через два дня, 18 января, мужчина отпустил девушку, и она обратилась к правоохранителям. Личность нападавшего удалось установить и задержать. Им оказался 62-летний уроженец города Умань Черкасской области.

В квартире задержанного провели обыск, обнаружили вещи потерпевшей, веревку и другие вещественные доказательства. Мужчине сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что под Винницей в ДТП погибла 15-летняя студентка Винницкого колледжа искусств имени Н. Д. Леонтовича. Мирослава вместе с парнем спешила на важные съемки, когда их автомобиль попал в аварию.

Прокуратура города Киева

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