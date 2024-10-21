Взрывы в столице и атака беспилотников: что известно по состоянию на этот час

Враг не уменьшает интенсивность воздушных атак по Украине и Киеву.

Об этом сообщает Сергей Попко, начальник КМВА в сообщении в социальных сетях.

Ночью русские дроны снова пытались ударить по столице. Воздушная тревога в Киеве длилась более 5 часов. Российские БПЛА заходили в сторону столицы по разным направлениям. Но силами всех составляющих Сил Обороны все беспилотники, а это примерно до десятка БПЛА врага, угрожавших городу, были обезврежены.

В результате атаки российских ударных БПЛА по Киеву, зафиксировано падение обломков в Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах города.

В Днепровском районе, предварительно, поврежден электрический кабель. Информация о пострадавших не поступала.

В Голосеевском районе, в многоквартирном жилом доме зафиксировано частичное повреждение отделки стен и выбиты окна. Без разрушений и пожаров. Пострадавшие не обнаружены.

В Соломенском районе падение обломков повлекло за собой пожар на крыше одноэтажного жилого дома. Возгорание локализовано. Пострадавшие не обнаружены.

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Власти ранее заявили оработе ПВО.

Напомним, что россияне атаковали Украину ударными беспилотниками: названа траектория движения.

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