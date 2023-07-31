Взрывы в Шевченковском суде: подсудимый два года собирал "пояс шахида"

Государственное бюро расследований утверждает, что обвиняемый в гибели нацгвардейцев бывший боец батальона "Сич" Игорь Гуменюк кустарным способом два года готовил взрывчатку для побега из-под стражи.

Об этом сообщила советница по стратегическим коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона.

"Оказалось, что сам подозреваемый, когда находился в Киевском СИЗО, ему в течение двух лет небольшими порциями передавали под видом лекарства вещества, которые стали основой к тому, что он изготовил взрывчатку, с которой, собственно, и попал в Шевченковский суд. Он готовился к бегству длительное время, сообщники передавали ему в следственный изолятор взрывчатку небольшими частями. Он кустарно смог изготовить так называемый "пояс шахида" и несколько самодельных взрывных устройств. Следствие предполагает, что он планировал их взорвать в помещении суда и скрыться, используя панику. Но это ему не удалось. Это привело к другим трагическим последствиям (он лишился жизни)", - рассказала она.

Взрыв в Шевченковском районном суде Киева: что известно

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В помещении Шевченковского районного суда города Киева 5 июля в 17:20 раздался взрыв.

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что взрыв организовал подсудимый, приехавший на заседание суда.

По предварительным данным, речь идет об Игоре Гуменюке, который в 2015 году бросил в сторону правоохранителей гранаты под помещением Верховной Рады. Тогда погибли четверо военных Национальной гвардии, многие правоохранители получили травмы.

Рассмотрение дела Гуменюка длилось почти восемь лет.

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