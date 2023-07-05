Взрывы в Шевченковском райсуде Киева: подозреваемый погиб, пострадали правоохранители

В среду, 5 июля, подозреваемый, которому выбирали меру пресечения в Шевченковском районном суде Киева, устроил взрыв. Он погиб на месте происшествия, взорвав себя.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

По данным министра внутренних дел, подозреваемый погиб, взорвав себя в помещении суда.

"Правонарушитель погиб на месте происшествия. По предварительной информации, взорвал себя. Во время штурма помещения ранены двое бойцов КОРДа. Их жизнь спасли щиты, с которыми двигались спецназовцы", — сообщил Игорь Клименко.

Взрыв в Шевченковском районном суде Киева: что известно

В помещении Шевченковского районного суда города Киева 5 июля в 17:20 раздался взрыв. На место происшествия оперативно прибыли правоохранители, спасатели и медики.

Сообщалось, что подозреваемый, которому выбирали меру пресечения, взорвал самодельное взрывное устройство.

Предварительно речь идет об Игоре Гуменюке, который в 2015 году бросил в сторону правоохранителей гранаты под помещением Верховной Рады. Тогда погибли 4 нацгвардейца.

Протест под помещением Парламента спровоцировало то, что 31 августа 2015 года председатель Верховной Рады назначил внеочередное заседание. В повестке дня был один вопрос – принятие проекта изменений в Конституцию, которые предусматривали децентрализацию и возможный особый порядок самоуправления на отдельных территориях.

Гуменюка судили уже почти 8 лет и 5 июля 2023 в очередной раз продлили меру пресечения — содержание под стражей.

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