Взрывы в почтоматах в Киеве и Одессе: подозреваемого задержали (фото)

Взрывы в почтоматах в Киеве и Одессе: подозреваемого задержали (фото)

В ящиках почтоматов в Киеве и Одессе сдетонировали самодельные взрывные устройства.

Задержан мужчина, устроивший взрывы в почтоматах в Киеве и в Одессе.

В четверг, 29 июля, около шести часов утра в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в помещении одного из ТЦ на Оболони в ящике почтомата "Новой почты" произошел взрыв. При взрыве никто не пострадал. Впоследствии аналогичный инцидент произошел в поштомати в Одессе.

Предварительно правоохранители установили, что в ящиках почтоматов в Киеве и Одессе сдетонировали самодельные взрывные устройства.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Вечером 29 июля по результатам следственных (розыскных) мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его в пгт Черновцы. Задержанным оказался 32-летний уроженец АРК Крым, житель Черновцов, ранее не судимый", — говорится в сообщении прокуратуры.

В ходе неотложных обысков, проведенных по месту жительства мужчины, правоохранители обнаружили части самодельного взрывного устройства, пакеты с порошкообразным веществом, похожим на взрывчатое, средство для подавления GSM сигнала, товарные накладные "Новой Почты", черновые записи и тому подобное. Также у задержанного обнаружили паспорта гражданина Украины и РФ, выданные на его имя.

За это время задержанного доставили в Оболонское управление полиции ГУ НП в г. Киеве для проведения следственных действий.

Мужчине готовится сообщение о подозрении с предварительному правовой квалификацией по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Устанавливаются обстоятельства и мотив совершения преступлений. Изъятые предметы и вещества направлены на експеризу.

Уголовное производство расследует следственный отдел Оболонского управления полиции ГУ НП в г. Киева под процессуальным руководством Оболонской окружной прокуратуры Киева.

Напомним, в Киеве на территории психиатрической больницы раздался взрыв. По предварительным данным, погиб парень.

Новости Украины: известно ли кто отправил посылки со взрывчаткой в Киев и Одессу

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку