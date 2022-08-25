Взрывы в Киевской области: в ОВА сообщили детали и заявили, что они не несут угрозы людям

Тревога в регионе не объявлялась.

Взрывы, которые слышали жители Киевской области, это следствие обезвреживания неразорвавшихся вражеских снарядов.

Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

"О взрывах, которые слышали жители региона в Бучанском и Вышгородском районах. Продолжается обезвреживание остатков взрывоопасных предметов. Мероприятия связаны с ликвидацией последствий ночных обстрелов. Поэтому взрывы контролируются и не представляют угрозы людям", — подчеркнул он.

Стоит отметить, что 25 августа в Дымерской громаде в Вышгородском районе Киевской области местные жители сообщали о взрывах и публиковали фото со столбом дыма.

Напомним, в ночь на 25 августа российская армия ударила двумя ракетами по Вышгородскому району Киевской области. Они попали в объекты инфраструктуры.

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